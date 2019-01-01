لوفرين: يمكننا تحقيق إنجاز كبير في الموسم المقبل

الفريق لا يتوقف عن التحسن مع كلوب على حد قول المدافع الكرواتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ديان لوفرين مدافع ليفربول اعتقاده بأن الفريق مرشح لتحقيق إنجاز كبير في الموسم المقبل.

وقال لوفرين في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي:"حين تنظر على مر الأعوام الثلاثة الماضية، كل موسم نشهد المزيد من التحسن".

وأضاف:"حين أتى (يورجن) كلوب استمر هذا التحسن، العام الماضي وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم معاناتنا مع الإصابات".

وأوضح:"هذا العام ومع المزيد من اللاعبين الجدد وصلنا للمركز الثاني بـ97 نقطة، هذا مذهل، ومجدداً في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك نحن مرشحين لتحقيق شيء كبير في الموسم المقبل".

يذكر أن ليفربول اختتم موسمه المحلي بالفوز على ولفرهامبتون 2-0، وهو الانتصار رقم 30 للفريق هذا الموسم، إلا أن سيتي فاز في الأسبوع الأخير على برايتون 4-1 ليفوز باللقب بفارق نقطة واحدة، وليمتد انتظار الريدز للقب الدوري إلى 30 عاماً.