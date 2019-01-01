لوفرين يقترب من روما
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كشفت مصادر صحفية إيطالية أن المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف روما خلال الساعات المقبلة.
وكان لوفرين قد حظي باهتمام من عدة أندية إيطالية خلال الميركاتو الصيفي الحالي كان أبرزها ميلان وروما ولاتسيو.
ومع تراجع ميلان ولاتسيو، دخل روما بشكل أكثر جدية من أجل التعاقد مع لوفرين، حيث أرسل عرضًا رسميًا لإدارة الريدز.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019
وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن عرض روما وصل إلى 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات.
وأفادت الصحيفة ذاتها أن إدارة ليفربول قد وافقت على العرض بشكل مبدأي في انتظار الاتفاق على التفاصيل الفرعية.
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يذكر أن ديان لوفرين كان قد خرج تدريجيًا من حسابات يورجن كلوب في ليفربول خلال الموسم الماضي مع تألق جو جوميز وجويل ماتيب.