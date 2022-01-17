لوفرين يدافع عن ديوكوفيتش .. والجماهير تصب غضبها على الكرواتي

قرر الكرواتي ديان لوفرين مدافع نادي زينيت الروسي تقديم الدعم إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش أسطورة كرة المضرب، بعد قرار ترحيله من أستراليا.

السلطات الأسترالية لم تسمح بمشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في موسم كرة المضرب، بسبب جدل حول عدم تلقيه لقاح فيروس كورونا.

وبعد فترة من الشد والجذب بين ديوكوفيتش والسلطات الأسترالية، صدر قرار أخيرًا بترحيله وعدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، رغم تلقيه استثنائًا للمشاركة في البطولة.

وفي محاولته لدعم ديوكوفيتش، نشر لوفرين صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيها الصربي في وجه الجميع محاولًا اللحاق بالكرة.

لكن تغريدة لوفرين قبلها عاصفة من الاستهجان على موقع "تويتر" حيث تم إعادة مشاركتها العديد من المرات مع تعليقات غاضبة للغاية من المتابعين.

أحد المعلقين قرر تذكير لوفرين بأدائه الدفاعي الهزيل مع ليفربول، ورد عليه قائلًا: "اعتقد أن مباراة توتنهام كانت المرة الأخيرة التي سأكون فيها محرجًا من رؤية لوفرين، لقد كنت مخطئًا".

I thought Spurs away was the last time I’d be embarrassed seeing Lovren, I was wrong https://t.co/r0SEPkGiCh — Tom. (@Tomffs) January 16, 2022

فيما أشار آخر إلى أن ديوكوفيتش لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا، وهو ما يخالف قواعد المشاركة في بطولة أستراليا.

Mate, he was unvaccinated! https://t.co/hxbH4kiG78 — Kloppy (Depressed during transfer season) (@curdrice_lfc) January 16, 2022

وقرر آخرون توجيه السباب إلى المدافع الكرواتي ولاعب كرة المضرب الصربي على السواء، في إشارة إلى غضبهم من سلوك الثنائي، سواء برفض التطعيم أو الدفاع عن الموقف من الأساس.

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