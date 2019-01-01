لوفتوس تشيك: قرار ساري كان صحيحًا ولسنا في حاجة للأجواء السلبية

نجم فريق تشيلسي الشاب لوفتوس تشيك يؤكد على صحة قرار ماوريزيو ساري في تغييره بنصف نهائي الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الشاب لوفتوس تشيك نجم فريق تشيلسي أن قرار مدربه الإيطالي ماوريزيو ساري بإخراجه من ملعب مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي كان صحيحًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشيك وأكد خلالها أنه شعر بالإصابة ولم يرد أن يحبط الفريق أو يؤذيه بالاستمرار في أرض الملعب.

ديربي إنجليزي لندني بنكهة أوروبية 🔝



آرسنال 🆚 تشيلسي



🏆 نهائي الدوري الأوروبي pic.twitter.com/nzT1det9Sk — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال تشيك: "لقد لعبت كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، أكثر مما لعبت طوال مسيرتي، لذلك كان يجب أن أنتبه لجسدي لأنني لا أريد أن أتعرض لإصابة جديدة".

وأضاف: "عندما أشعر بالمسؤولية تجاه الفريق يجب عندما أشعر بإصابة أو بأنني لن اقدم أفضل ما لدي أن أخرج، لقد كان ذلك هو القرار الصحيح من المدرب".

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وأكمل: "الجماهير لم تكن معجبة بذلك القرار، لكنني حاولت أن أمنعهم، لأننا لسنا في حاجة لمثل تلك الأجواء في الوقت الحالي، لم أرد أن أخاطر بإصابتي".

جدير بالذكر أن تشيك كان قد أشار لجيان فرانكو زولا قبل تغييره بخمس دقائق أنه بخير، لكنه عاد وطلب منه التغيير بسبب إصابته.