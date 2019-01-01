لوفتس تشيك يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة الطويلة

ربما يغيب حتى نهاية العام

تعهد روبن لوفتس تشيك لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، بالعودة بشكل أقوى عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

تشيك يعاني من تمزق في وتر أكيليس، تعرض له خلال مباراة تشيلسي الودية الأخيرة أمام نيو إنجلاند.

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الإصابة ستحرمه من المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال، وكذلك عن بطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إنجلترا.

وقال صاحب الـ23 عاماً عن إصابته:"يصعب جداً وصف ما أمر به في الفترة الحالية، هناك حالة من الإحباط والحيرة".

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وأضاف:"الجراحة مرت على ما يرام، الآن أمامي طريقاً طويلاً خارج الملاعب، أتمنى التوفيق لزملائي في الدوري الأوروبي والأمم الأوروبية".

وتابع:"العودة بشكل أقوى من الإصابة شيء اعتدت عليه طوال حياتي والآن سأفعله مرة أخرى".

يذكر أن تشيلسي لم يعلن حتى الآن مدة غياب لوفتس تشيك، لكن التقارير الصحفية تؤكد أنها ستصل حتى نهاية عام 2019.