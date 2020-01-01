لوشيسكو يهاجم حكم اللقاء بسبب هدف الفتح الأول

الهلال يودع منافسات كأس الملك

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال عن خسارة فريقه في دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفتح في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس.

الهلال ودع البطولة وفقد الدفاع عن لقبه بعد الخروج أمام الفتح، بعد الهزيمة بهدفين دون رد في صدمة كبيرة لعشاق الزعيم.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء عبر قناة " الرياضية" السعودية: "الكرة التي جاء منها الهدف الأول للفتح لم تكن خطأ من الأساس ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالحهم".

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وأضاف: "لا أحب أن أتحدث عن الحكام وتقنية الفيديو في أي لقاء، ولكن ما يحدث أمامي هو ما يزيد التساؤل على القرارات".

وتابع المدير الفني الروماني للهلال: "الفريق استهلك من الناحية البدنية والذهنية بعد تحقيق الأهداف في الموسم الماضي وخروجنا يحدث في كرة القدم، وهو شيء طبيعي".

الهلال فقد المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد التتويج باللقب في النسخة الماضية على حساب النصر منذ أيام.