لوشيسكو يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الوحدة

لوشيسكو يتلقى صدمة قبل مواجهة الوحدة المهمة.

تلقى الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، ضربة موجعة، قبل مواجهة الوحدة، في المباراة المقرر لها مساء يوم السبت.

الهلال سيواجه الوحدة مساء السبت، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكشفت الفحوصات الطبية التي وأجراها سالم الدوسري، تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع.

سالم الدوسري يعد واحدًا من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها رازفان لوشيسكو، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه الهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي.

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وعلى جانب متصل، تواجد عبد الله عطيف، لاعب وسط الفريق، في العيادة الطبية للنادي، وذلك بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ، حيث سيتم تحديد موقفه من مباراة السبت خلال الساعات المقبلة.

وأدى الهلال تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا، لمواجهة الوحدة، حيث ركز لوشيسكو على النواحي التكتيكية والفنية، قبل اختتام التدريبات بمناورة فرضها على جزء من الملعب.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ29 نقطة.