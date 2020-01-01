لوشيسكو: هدف أبها أربك المباراة والهلال قدم أداءًا قويًا

الهلال يتصدر الدوري السعودي

تحدث رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن فوز فريقه على أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال حقق فوزًا هامًا على نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، واعتلى صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعثر النصر أمام ضمك أمس بالتعادل.

وقال لوشيسكو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سيطرنا على مباراة أبها بشكل كبير وتمكنا من تسجيل هدفين في وقت مبكر".

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وأضاف المدير الفني للهلال: "هدف أبها أربك المباراة، ولكن صافرة نهاية اللقاء أنقذت الهلال وحسمت الـ3 نقاط الهامة".

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وتابع لوشيسكو: "مدالله العليان قدم مستوى مميز، راض بشكل كبير عن الظهور الأول له مع الفريق بعد انضمامه للفريق".

الهلال اعتلى صدارة الدوري برصيد 35 نقطة بعد مرور 16 مباراة، ومر من النصر صاحب الوصافة في الوقت الحالي بـ34 نقطة.