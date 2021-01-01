لوشيسكو: ما يحدث في الهلال؟ .. انظروا إلى ليفربول

لوشيسكو يبرر ما يحدث في الهلال خلال الفترة الأخيرة

شبه الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، فريقه بليفربول الإنجليزي، بسبب الفترة التي يمر بها الزعيم خلال المباريات الماضية من إهدار نقاط والابتعاد عن قمة الترتيب.

الهلال حقق فوزًا عريضًا على العين في مباراة مؤجلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الثلاثاء، بـ5 أهداف نظيفة في اللقاء المؤجل من الجولة 16.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية: "بعد النجاح في التتويج بـ3 بطولات من الطبيعي المرور بفترة تراجع في المستوى بشكل كبير".

وأضاف المدير الفني الروماني: "ما يمر به الهلال في الوقت الحالي يحدث للكثير من الأندية على مستوى العالم، مثل ليفربول بالوقت الحالي على سبيل المثال".

وتابع لوشيسكو تصريحاته قائلًا: "أركز في عملي فقط لا غير، لم أتعرض لأي ضغوطات خلال الفترة الماضية، ليس لي علاقة بما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام".

الهلال يحتل حاليًا وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة متساويًا مع الأهلي خلف الشباب المتصدر برصيد 35 نقطة.