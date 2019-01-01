لوشيسكو غير راضيًا: الأهلي أجبرنا على طريقة لعب معينة

الراقي فاز وقدم مباراة جيدة، وفي الأخير صعد الهلال بفضل نتيجة الذهاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن عدم رضاه عما قدمه فريقه خلال مواجهة الأهلي السعودي الليلة، مؤكدًا أن الراقي دخل اللقاء مجازفًا.

الراقي تغلب على الزعيم بهدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، إلا أن الهلال تأهل لدور الـ8 بفوز في الذهاب بنتيجة 4-2.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي جازف في لقاء الليلة، بادروا بالضغط علينا، مما أجبرنا على لعب الكرات الطولية، على عكس لقاء الذهاب الذي بنينا به الهجمات من الخلف".

وأضاف: "نتيجة مباراة الذهاب أثر على لاعبينا اليوم، فأنا غير راضٍ عما قدمناه، خاصةً في الشق الهجومي، فقد أهدرنا عديد الفرص السهلة، لكن المهم أننا تأهلنا".

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بسؤاله عن سبب التحفظ في الهجوم خوفًا من البطاقات الصفراء، علق: "الالتحامات طبيعية في كرة القدم، لم نشغل بالنا بالإنذارات، لكن الأهلي كان أقوى منا في الالتحامات بالفعل".

واختتم: "قدمنا أداء دفاعي جيد، عابنا الشق الهجومي فقط، وتأثرنا بغياب محمد البريك".

يذكر أن الهلال يلاقي اتحاد جدة السعودي دور الـ8 يومي 27 من أغسطس الجاري و17 من سبتمبر المقبل.

وكان العميد قد صعد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بالفوز عليه بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.