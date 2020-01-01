لوشيسكو: سأفكر في البطولة القادمة بداية من غدًا

المدرب الروماني يتحدث عن التتويج بلقب الدوري السعودي.

عبر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال احتفل اليوم الأربعاء، بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الـ30 "الختامية".

لوشيسكو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "العمل الجماعي بين اللاعبين والأجواء الرائعة، سهلت عليّ العمل مع الفريق المدجج بالنجوم، وفي النهاية استطعنا تحقيق بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا".

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المدرب الروماني تابع: "الهلال لن يكون كتابًا مفتوحًا أمام أي فريق، في ظل التزام جميع اللاعبين بالدقة وتطبيق طريقة اللعب، بالإضافة للحماس الذي أجده من كافة اللاعبين".

رازفان واصل: "نقوم بإدارة المباريات بطريقة مميزة، وهذا الأمر سيسهل مهمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، وهذا ما ركزنا عليه خلال الفترة الماضية".

وأردف: "عندما أستيقظ من النوم غدًا الخميس، سأركز على البطولة القادمة، وهذا ما اعتدت عليه مع نادي الهلال منذ قدومي إلى السعودية".

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واختتم لوشيسكو تصريحاته قائلًا: "ضمنت التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالفعل، بعد مباراة الحزم، وتأكد فوزنا بالبطولة بشكل رسمي".

ويستعد الهلال لاستئناف مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في قطر منتصف شهر سبتمبر الجاري.