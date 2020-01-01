لوشيسكو: جانج لن يلحق بلقاء الأهلي ولن أتحدث عن الانتقالات

لوشيسكو يتحدث عن إصابة جانج ويرفض التعليق على فترة الانتقالات.

كشف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه جانج هيون سو، خلال مباراة الفيصلي.

مباراة الهلال والفيصلي، شهدت خروج المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في الدقيقة التاسعة، بسبب الإصابة، حيث شارك بدلًا من محمد جحفلي.

لوشيسكو قال خلال تصريحات عقب المباراة: "هيون سو يعاني من آلام أسفل البطن، وهي الإصابة التي تحتاج لوقت، ولكنني لست متأكدًا".

المدرب الروماني شدد على أن فترة غياب هيون سو قد تصل إلى أسبوع مبدأيًا، حيث سيجري المزيد من الفحوصات من أجل التأكد.

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وبذلك يغيب جانج هيون سو عن مباراة الهلال القادمة أمام الأهلي، والمؤجلة من الجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

رازفان رفض التحدث عن فترة الانتقالات الشتوية، حيث قال: "لن أتحدث عن فترة الانتقالات الشتوية، لأن أمامنا مباريات مهمة ومتتالية، ولن أكشف عن ما نرغب فيه خلال فترة الانتقالات الحالية".

الهلال نجح في الصعود إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.