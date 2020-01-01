لوشيسكو : تجربة الهلال رائعة وهذه حقيقة تجديد عقدي

أشعر بالرضا ، لقد عشت أهم نجاح في مسيرتي ، بعد الفوز باللقب الآسيوي

كشف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال عن حقيقة تجديد تعاقده مع الزعيم أول التوصل إلى اتفاق جديد مع إدارة النادي.

ونفى لوشيسكو في تصريحات لصحيفة "ديجي سبورت" الرومانية، تجديد تعاقد مع نادي الهلال، ليستمر فترة أطول.

وأضاف المدير الفني الروماني قائلاً : " لدي عقد حتى عام 2021 مع الهلال ولست مهتمًا بأي شيء آخر خلال الفترة الحالية".

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لوشيسكو أضاف : "لم يتم عرض تجديد تعاقدي مع الفريق، ولن يكون من المنطق أن يتم اقتراح ذلك خلال الفترة الحالية".

وواصل قائلاً : "أشعر بالرضا ، لقد عشت أهم نجاح في مسيرتي ، بعد الفوز باللقب الآسيوي، وحاليًا في صدارة ترتيب الدوري، ووصلنا إلى نصف نهائي كأس الملك والأمور تسير بشكل رائع".

وحول توقعاته للفترة المُقبلة : "لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في عام 2021، ربما سأشعر بالحاجة إلى العودة إلى المنزل ، ربما سأشعر بالحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر ، ربما سأبقى هنا".

يُذكر أن المدير الفني الروماني قد ساهم في تحقيق إنجاز أفضل من رائع رفقة الهلال، بعدما قاد الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، والتواجد في كأس العالم للأندية.