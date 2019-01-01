لوشيسكو: مباراة ضمك لم تقل أهمية من مواجهة النصر أو الاتحاد

مدرب الهلال يتحدث عن الفوز على ضمك

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أنه سعيد بالانتصار الذي حققه فريقه على ضمك.

الهلال حقق الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي "أشركت بعض اللاعبين لم يشاركوا إلا قليلًا، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم، وجميع المباريات مهمة بالنسبة لنا".

المدرب الروماني تابع: "من الممكن أن تمنحك نقطة اللقب أو تحرمك منه، ودائمًا الفريق البطل يعرف كيف يفوز".

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رازفان لوشيسكو تحدث عن إصابة نواف العابد، حيث قال: "اللاعب شعر بدوار، والجهاز الطبي يتابع حالته لمعرفة السبب".

واختتم مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: "مواجهة ضمك لا تقل أهمية عن لقاء الاتحاد أو النصر، لأن جميعها بالنسبة لنا عبارة عن 3 نقاط".

الهلال رفع صدارته لترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، بعد الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد.