لوشيسكو: الهلال جاهز للفوز على الاتفاق وهدفنا استمرار الصدارة

المدير الفني لفريق الهلال يتحدث عن مواجهة الاتفاق.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أنه راضٍ على استعدادات فريقه لمواجهة الاتفاق، مشيرًا إلى أنه على أتم الجاهزية الذهنية والبدنية لخوض المباراة.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق، بالجولة الـ21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "استعدينا بوقت كاف خلال الأسبوع لخوض المباراة، وعملنا بشكل مكثف على الجوانب التكتيكية واللياقية، وتحليل المباريات السابقة".

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المدرب الروماني تابع: "لاعبونا جاهزون لخوض المباراة، باستثناء عبد الله عطيف، ومحمد الشلهوب وعبد الله الحافظ بسبب الإصابة التي لحقت بهم".

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رازفان أردف: "كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، ونعمل بكل حماس وشغف خلال هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق هدفنا".

واستطرد قائلًا: "الاتفاق يمر بمرحلة جيدة حاليًا، حيث يظهر بشكل منظم وجيد في المباريات الأخيرة، وهدفنا تحقيق الفوز، ومواصلة صدارة الدوري، ولا نضع أي اعتبارات للنتائج السابقة بين الفريقين".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.