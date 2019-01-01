لوشيسكو لجماهير الهلال: أنا أحبكم وسعيد بتواجدي معكم

مدرب لوشيسكو يوجه رسالة حب إلى جماهير الهلال.

وجه الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالبطولة القارية.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالحفل الذي أقيم احتفالًا بتتويج الهلال باللقب القاري، موجهًا حديثه لجماهير الهلال: "أحبكم، ونحن هنا للاحتفال معًا بالإنجاز، لأننا فعلنا هذا من أجلكم".

المدرب الروماني تابع: "أنا فخور جدًا وسعيد بالتواجد هنا، وتحقيق هذا الإنجاز من أجل إسعاد الجماهير الهلالية".

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

رازفان أردف: "الإنجاز هذا لم يحدث إلا بمساعدتكم، وفخور جدًا بالتواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين الأبطال، لولاهم ما كنا نحقق هذه البطولة".

الهيئة العامة للرياضة قررت إقامة حفلًا للهلال، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، الذي غاب عن الزعيم 19 عامًا.