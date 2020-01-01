لوشيسكو: الاتحاد أصعب خصم واجهته وهزيمة واحدة قد تزعزع استقرارك

المدرب الروماني يتحدث عن مواجهة الاتحاد الموسم الماضي.

استرجع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، ذكريات مواجهاته أمام الاتحاد، خلال الموسم الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد مساء يوم السبت المقبل، بالجولة التاسعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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لوشيسكو قال خلال تصريحات لصحيفة "prosport" الرومانية: "مواجهة الاتحاد في الجولة الرابعة الموسم الماضي، كانت الأصعب بالنسبة لي بدوري المحترفين".

المدرب الروماني تابع: "الأمور كانت صعبة بعدما كنا متقدمين بهدف وتعادلوا معنا، ولكن الأمور أصبحت سهلة بعدما سجلنا هدفين آخرين وفزنا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد".

وتحدث لوشيسكو عن أجانب الهلال حيث قال: "هنا لاعبون أجانب تم التعاقد معهم بأموال كثيرة، حوالي 7 أجانب في الفريق، وجميع الفرق الكبيرة هنا تمتلك طموح كبير للمنافسة على البطولات".

مدرب الهلال واصل: "أمتلك في فريقي جيوفينكو وجوميز، حققوا نتائج رائعة، كما أن اللاعبين السعوديين لديهم موهبة كبيرة، ولكنهم عاطفيون جدًا في الفوز والهزيمة، وخسارة واحدة قد تزعزع استقرارك".

واختتم لوشيسكو تصريحاته قائلًا: "المملكة العربية السعودية قامت بإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوع، والأمر قابل للزيادة مستقبلًا".