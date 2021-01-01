لوشيسكو: ارتكبنا أخطاء كلفتنا التعادل .. وهذا سبب عدم الدفع بالدوسري والفرج

الهلال يتعثر مرة أخرى في الدوري السعودي للمحترفين

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، عن التعادل أمام الفيصلي في آخر مباريات الدور الأول من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال تعادل مع الفيصلي بهدف لكل فريق، لكنه أصبح بطلًا للشتاء، حيث يتصدر البطولة برصيد 30 نقطة من 15 مباراة حيث يرغب الزعيم في الحفاظ على اللقب.

وقال لوشيسكو في تصريحات عقب اللقاء: "تعادلنا اليوم بسبب اللعب بأسلوبين مختلفين أمام الفيصلي، أحرزنا هدف في الشوط الأول ولكن لم نسيطر على الأمور بشكل كبير".

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وأضاف الروماني: "أهدرنا فرص سهلة في الشوط الأول أبرزها فرصة كاريلو، ولكن في الشوط الثاني ارتكبنا أخطاء تسببت في إعطاء الفيصلي ثقة كبيرة وتحكم في المباراة".

وتابع لوشيسكو: "عدم الدفع بسالم الدوسري من بداية اللقاء لأنه عائد مؤخرًا من الإصابة ولم يتدرب سوى في مران واحد فقط أمس، وسلمان لا أريد أن أرهقه".

الهلال تعثر كثيرًا خلال المباريات الأخيرة، هذه التعثرات جعلت الجماهير الهلالية تقلق بشأن اقتراب المنافسين للزعيم في صدارة الدوري السعودي.