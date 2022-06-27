لوس أنجلوس مطالب بتعويض إنتر ميامي بسبب بيل وقانون غريب!

الدوري الأمريكي لابد أن يكون مختلفًا عن غيره!

يبدو أن الثقافة الأمريكية تأبى إلا أن تترك بصمتها على الرياضة الأكثر شهرة في العالم والتي تبتعد بشكل كبير عن التأثير الأمريكي المعروف في شتى المجالات.

فبحسب ما ذكر موقع "سبورت بايبال" فنادي لوس أنجلوس الذي ضم جاريث بيل إلى صفوفه مؤخرًا بشكل مجاني من ريال مدريد أصبح مطالب بدفع مبلغ تعويض لفريق إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام بسبب الويلزي.

لماذا يدفع لوس أنجلوس لفريق بيكهام؟

صحيح أن بيل كان لاعبًا حرًا، لكن قوانين الدوري الأمريكي تسمح لكل فريق بتسجيل أي لاعب في العالم في قائمة اهتمامات خاصة للغاية.

تلك القائمة العدد الأقصى لوجود أي لاعب فيها هو سبعة لاعبين، ولا يحق لأي فريق التوقيع مع هذا اللاعب إلا قبل تسديد مبلغ تعويض للنادي الذي ابدى اهتمامه به.

كم سيدفع فريق لوس أنجلوس لإنتر ميامي؟

بحسب ما أكد الموقع فقيمة التعويض ستكون أقرب إلى حوالي 36 ألف يورو، وهي قيمة متواضعة نظرًا للراتب الضخم الذي سيحصل عليه بيل.

بيل سيحصل على حوالي مليون و300 ألف يورو في الموسم الواحد رفقة لوس أنجلوس، ولا يعد راتبه ضمن الفئة الأولى في الدوري الأمريكي.

جدير بالذكر أن قائمة كانت قد صدرت في الساعات الأخيرة بأعلى عشرة لاعبين أجرًا في الدوري الأمريكي ولم يكن من ضمنها بيل.