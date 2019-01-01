لوسيلسو وسيلة ريال مدريد للتعاقد مع إيريكسن

هل يساعد ريال بيتيس ريال مدريد على ضم إيريكسن؟

يرغب نادي ريال مدريد في نجاح المفاوضات بين ريال بيتيس وتوتنهام لأجل التعاقد مع الأرجنتيني لوسيلسو مما يمهد الطريق لخروج كريستيان إيريكسن من السبيريز.

ريال مدريد يسعى لتعزيز خط الوسط بالتعاقد مع إيريكسن خلال الصيف الجاري مستغلين رفض اللاعب التمديد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ لوسيلسو سيصبح لاعبًا لريال بيتيس في الأول من يوليو بعد تفعيل بند أحقية الشراء مع باريس سان جيرمان ودفع مبلغ 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ توتنهام يرغب في ضم اللاعب وعرض دفع مبلغ 60 مليون يورو للحصول على خدمات صاحب الـ 23 عامًا.

المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش وصفقة انتقال بيل إلى إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣️ pic.twitter.com/AgZJMojgo0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وفي حال نجح السبيريز في إتمام صفقة لوسيلسو فلن يمانع بيع إيريكسن إلى ريال مدريد.

في صعيد متصل، فإن فيربو جونيور، لاعب بيتيس، يقترب من مغادرة الفريق الأندلسي منضمًا إلى مانشستر يونايتد بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد وضع فيربو ضمن المرشحين للانضمام للملكي في الصيف.