لوسيانو سباليتي يقارن محمد صلاح بلاعب أياكس السابق

لا يخفي لوتشيانو سباليتي إعجابه بفرانسيسكو كونسيكاو. يرى مدرب يوفنتوس هذا الجناح يتألق أسبوعياً في الدوري الإيطالي، ويقارنه بأحد الأسماء الكبيرة. ووفقاً للمدرب المخضرم، فإن الشاب البرتغالي يتمتع بسمات لا تقل عن تلك التي يتمتع بها محمد صلاح.

في مقابلة مع قناة سكاي إيطاليا، تحدث سباليتي بالتفصيل عن مزايا الجناح، الذي انضم بشكل نهائي إلى صفوف السيدة العجوز الصيف الماضي. يرى سباليتي في كونسيكاو نفس القوة الانفجارية ومهارة المراوغة التي جعلت من اللاعب المصري في ليفربول نجماً عالمياً.

ومع ذلك، يرى المدرب المخضرم أن هناك مجالاً للتحسين لدى البرتغالي. "عليه أن يلعب أكثر في الداخل. على الأجنحة، غالباً ما يكون لا يمكن إيقافه"، كما يلاحظ المدرب. تثير تحركات المهاجم الذعر أسبوعياً لدى المدافعين في الدوري الإيطالي، لكن سباليتي يطالب بمزيد من التنوع.

بالإضافة إلى تمركزه، يرى سباليتي نقطتين مهمتين أخريين يحتاج المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا إلى تحسينهما. "عليه تطوير قدرته على اتخاذ القرارات وتقييم خيارات التمرير في المواقف الفردية"،

في صيف 2022، أعار نادي بورتو كونسيكاو إلى أياكس. في أمستردام، خاض 28 مباراة. في تلك المباريات الـ28، سجل البرتغالي هدفاً واحداً لصالح الفريق الأمستردامي، ثم أعاده بورتو. في الصيف الماضي، انتقل الجناح إلى تورينو مقابل 32 مليون يورو.

الآن بعد أن أعلن صلاح رحيله عن ليفربول بعد انتهاء هذا الموسم، تنتشر الشائعات في أنفيلد حول خليفته. ويبدو أن الأنظار تتجه نحو كونسيكاو الذي يرد اسمه على القائمة. هناك الكثير من أوجه التشابه بين اللاعبين من حيث أسلوب اللعب. "إنها مقارنة صحيحة"، وفقًا لسباليتي.

لعب كونسيكاو هذا الموسم 35 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة.