تقارير: لوسيانو يكشف حقيقة اتفاقه مع اتحاد جدة

هل اتفق الاتحاد مع لوسيانو على ضمه في يناير؟

انتشرت أنباء حول إتمام إدارة نادي الاتحاد السعودي اتفاقها مع الأرجنتيني لوسيانو أكوستا، لاعب فريق دي سي يونايتد الأمريكي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لوسيانو أكوستا صاحب الـ25 عامًا، لاعب فريق دي سي الأمريكي، لعب للعديد من الفرق الأرجنتينية أبرزها بوكا جونيورز واستوديانتس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لوسيانو أكوستا رد على كل ما تردد، حول اتفاق إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي معه، للانتقال إلى العميد الشتاء المقبل.

اللاعب الأرجنتيني شدد على أنه لم يتخذ قرار الرحيل عن فريق دي سي يونايتد الأمريكي حتى الآن، وقراره النهائي لن يتخذ حتى ديسمبر على أقل تقدير.

إدارة الاتحاد تقطع الطريق على الهلال والنصر وتجدد عقد بخاري

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن الاتحاد ينتظر رد المدرب الهولندي تين كات على مسألة ضم اللاعب، من أجل حسم مسألة التعاقد معه.

وفي حال نجاح الاتحاد في إقناع لوسيانو في الانضمام لصفوف العميد، سيحل بدلًا من الأرجنتيني فيشيو أو التشيلي كارلوس فيلانويفا.

وتسعى إدارة الاتحاد لتصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، خاصة بعد التعاقد مع الهولندي تين كات.