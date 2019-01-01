لورينتي: من الصعب أن تكون بديلاً لهاري كين

الإسباني كان قريبًا من الرحيل لولا إصابة الإنجليزي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المهاجم الإسباني المخضرم، فرناندو لورينتي، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن صعوبة تعويض غياب هاري كين، في هجوم الديوك اللندنية.

الإسباني خاض المباراة الرابعة على التوالي، كأساسي، منذ إصابة قائد الديوك وهدافهم بسبب الإصابة والتي سيغيب بسببها حتى مارس المقبل.

وسجل الإسباني هدفًا بالخطأ في مرماه أمام فولهام، لكنه عاد وسجل هدفًا في شباك تشيلسي بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ليسجل أمس أول أهدافه بالدوري الإنجليزي، قبل 3 دقائق من نهاية مواجهة واتفورد ليضمن الـ3 نقاط للديوك اللندنية.

💢نيمار إلى برشلونة 🔁

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أحد الصحفيين قام بسؤال نيمار عن إمكانية عودته إلى برشلونة مستقبلًا، لكنه فوجئ بانفجار اللاعب غضبًا وطالبه بالابتعاد عنه. pic.twitter.com/IQFNgQSskB — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

لورينتي علق على صعوبة التأقلم في توتنهام: "من الصعب أن تكون بديل هاري كين أفضل مهاجم في العالم، والأمر الأصعب أن تكون جاهزاً عندما لا تلعب كثيرًا وحتى 90 دقيقة".

وواصل: "التدريب مهم لكن المباراة مباراة، الآن أنالدي شعور أفضل مع كل مباراة، وأنا في كامل تركيز في التدريبات وأقدم أفضل ما لدي".

وعن هدفه في مرمى الدبابير: "قد يكون الهدف الأهم الذي أسجله لتوتنهام، لقد كان حلمًا، عندما تحلم بتلك الأيام وتحدث يكون الأمر رائع، وأنا استمتع بتلك اللحظة".

واختتم عن مدرب الأرجنتيني ماورويسيو بوتيشتينو شاكرًا إياه: "أنه يعطيك الثقة، واعتقد أنني احتاج هذا، أنا أثق في نفسي وأقدم أفضل ما لدي".

وسبق للورينتي أن لعب لأندية أتلتيك بلباو ويوفنتوس وإشبيلية وسوانزي سيتي، وكان قريبًا من مغاردة فريقه في الشتاء الجاري إلا أن إصابة كين، جعلته يغير من قراره.