مانشستر يتفوق على الإيطاليين في صفقة لورينتي

صراع كبير على النجم الإسباني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي، متفوقاً على عدة أندية إيطالية تطارد اللاعب.

لورينتي أصبح حراً بعد انتهاء تعاقده مع توتنهام بحلول نهاية الموسم الماضي، مما جعله هدفاً لعديد الأندية الإنجليزية والإيطالية.

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وقالت "سكاي" إن اتفاقاً وشيكاً بين لورينتي ومانشستر يونايتد سيحدث في الساعات المقبلة لانضمام الإسباني لصفوف الشياطين الحمر.

وأوضحت التقارير أن مانشستر أصبح الفريق الأكثر جدية بالتعاقد مع لورينتي، متفوقاً على إنتر، روما، وفيورنتينا التي فاوضته الأيام الماضية.

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ولا يملك مانشستر يونايتد حالياً في مركز المهاجم الصريح إلا روميلو لوكاكو الذي لا يتدرب مع الفريق في ظل الحديث عن رحيله إلى إنتر أو يوفنتوس.

ويفتتح يونايتد موسمه الكروي الأسبوع المقبل بلقاء تشيلسي في الجولة الأولى من البريميرليج.