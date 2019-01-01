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دوري أبطال أوروبا

لوريس يعادل رقم بارتيز الأوروبي

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Getty Images
لوريس أكثر حارس فرنسي يلعب مباريات في نصف نهائي البطولات الأوروبية مناصفة مع بارتيز

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

عادل الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس رقم مواطنه فابيان بارتيز فيما يخص المشاركة في الدور نصف النهائي للبطولات الأوروبية.

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وسيشارك الحارس الفرنسي رفقة توتنهام أساسيًا في مواجهة أياكس أمستردام الهولندي على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وتعتبر هذه هي المواجهة الرابعة في نصف نهائي البطولات الأوروبية التي يشارك فيها الحارس الدولي الفرنسي.

وبهذا أصبح الحارس الفرنسي الأكثر مشاركة في هذا الدور من البطولات الأوروبية المختلفة سواء مع الأندية أو المنتخب.

ولم يحقق أي حارس فرنسي آخر هذا الرقم باستثناء فابيان بارتيز صاحب الرأس الصلعاء الشهير وحارس مرمى مانشستر يونايتد  السابق.

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يذكر أن توتنهام قد خسر ذهابًا من أياكس أمستردام على ملعبه الجديد في لندن بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب فان دي بيك.

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