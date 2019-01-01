الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

لوريس يرد على بوتشيتينو: الألقاب هي ما تتذكره بعد الاعتزال

التعليقات()
Getty Images
الحارس يؤكد تطور المشروع وتقلص الفوارق ولكنه لا يزال يريد الفوز ببطولة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبر اعتقاده بأن الألقاب هي ما تبقى في الذاكرة بعد الاعتزال، رداً على تصريحات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في نفس الصدد.

 

وكان بوتشيتينو قد قال أن الألقاب ليست مؤشراً لتطور مشروع توتنهام، ولكن للحارس الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 رأي آخر.

اختيارات المحررين

وقال لوريس لسكاي سبورتس:"نحن جميعاً نتخلى بالطموح ونحاول تقديم الأفضل في كل تدريب ومباراة، ولكن يجب أن نسعى للبطولات".

وأضاف:"إنها أهم شيء في كرة القدم، الشيء الوحيد الذي تتذكره حين تعتزل".

وتابع:"نحن نقلص الفجوة في كل موسم ونقترب أكثر من المنافسين، والطريق الوحيد هو مواصلة المحاولة".

يذكر أن بوتشيتينو كان قد أبدى إحباطه من انعدام الحركة والتدعيمات في سوق الانتقالات لهذا الموسم.

الموضوع التالي:
بوروسيا دورتموند يدفع ثمن صفقة ألكاسير
الموضوع التالي:
خاص جول – المتحدث الرسمي باسم قطر يوضح سر التفوق في كأس آسيا
الموضوع التالي:
ماذا قالت الصحافة العالمية عقب فوز قطر بكأس آسيا؟
الموضوع التالي:
أليجري عن دوري الأبطال: حين وصلت كان يوفنتوس قلقاً حيال الفوز على مالمو!
الموضوع التالي:
إيمري يكشف رغبته بالتعاقد مع 3 لاعبين
إغلاق