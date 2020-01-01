لوريس وديشان يُجمعان على قيمة رونالدو الاستثنائية قبل قمة فرنسا والبرتغال

ليست مبارة للثأر..

اتفق هوجو لوريس مع مدربه ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على أن كريستيانو رونالدو يُصنف أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وأن الجماعية هي السبيل الوحيد لإيقافه.

تصريحات الثنائي تأتي على خلفية المباراة المرتقبة بين الديوك ضد منتخب البرتغال لحساب بطولة دوري الأمم الأوروبية، في تكرار لنهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 عندما فاز الحُمر بهدف إيدير الشهير.

ديشان رفض أيضًا مقارنة رونالدو بمبابي، فاعتبر أن الأخير لا يزال صغيرًا، بينما صمم على أن المباراة لا تحمل طابعًا ثأريًا كما يزعم البعض، أمر اتفق فيه معه أيضًا لوريس.

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المدرب الفرنسي قال في المؤتمر الصحفي "أعتقد أن كريستيانو رونالدو لا يزال المثل الأعلى لعدد كبير من اللاعبين الشباب، من الصعب المقارنة بينه وبين مبابي".

كما أضاف "إنهما ليسا في نفس العمر، بدلًا من ذلك، يمكننا المقارنة بينهما عندما يكون مبابي في نفس عمر رونالدو الحالي. كريستيانو لديه القدرة على أن يكون حاسمًا في جميع الأوقات".

"هذه أيضًا قوة لكيليان الأصغر سنًا، والتي تجعله يُصنف مع كريستيانو رونالدو في خانة أفضل اللاعبين بالعالم."

وتابع متحدثًا عن فكرة الثأر "لن نكون قادرين على تغيير أي شيء، لقد أحسنوا صنعًا حينها وخدمتنا الهزيمة جيدًا أيضًا، ولكني أظن أننا الآن لدينا فقط 6 لاعبين ممن كانوا في يورو 2016".

"ستكون مواجهة رائعة أمام أحد أفضل الفرق العالمية والأوروبية، يمكننا معرفة نقاط القوة لدينا ولديهم قبل المباراة الأخرى في نوفمبر وكذلك في يونيو (أمم أوروبا)".

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أما لوريس، فقال عن الدون "إنه لاعب كامل للغاية وقادر على فعل كل شيء، إنه حاسم في كثير من الأحيان أو حتى في جميع المباريات، لديّ الكثير من الإعجاب له ولمسيرته".

"إنه لاعب غير عادي، سنحاول أن نوقفه بشكلٍ جماعي ونكون فعالين في ذلك حتى نفوز بالمباراة."

وأتم عن الثأر "لا يوجد شعور بالرغبة في الانتقام، إنها ذكرى مؤلمة ولكنها جزء من الماضي. ستكون مباراة مختلفة تمامًا وسياقًا مختلفًا أيضًا، البرتغال هي بطل أوروبا ودوري الأمم، ولكننا أيضًا أبطال العالم".

يذكر أن فرنسا تتقاسم صدارة ترتيب المجموعة مع البرتغال برصيد ست نقاط لكل منهما مع تفوق زملاء الدون بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب كرواتيا والسويد في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.