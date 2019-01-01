لوريس سعيد بالنقطة.. ومورا يشكر تقنية الفيديو

مشاعر إيجابية لدى السبرز عقب التعادل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبر سعادته بالتعادل مع مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما في الأسبوع الثاني للبريميرليج.

وقال لوريس عقب المباراة لسكاي سبورتس، عن الهدف الملغي لجابرييل جيسوس في الثواني الأخيرة:"اعتقدت أنها هدف للأمانة، لقد كان حظاً عاثراً لسيتي".

وأضاف:"نحن سعداء بالنقطة. لقد نظرت إلى الشاشة ولاحظت وجود لمسة اليد، هذا أمر جيد لنا وحظ سيئ لسيتي، ولكن لا يزال هناك الكثير من المباريات، نحتاج فقط للاستمتاع بتلك اللحظة".

في الإطار ذاته قال لوكاس مورا صاحب هدف التعادل:"لقد كانت لحظة جنونية حين تم إلغاء الهدف، لقد كانت الدقيقة الأخيرة واعتقدت أننا انتهينا".

وتابع:"فقط تقنية الفيديو نجحت في رؤية ذلك، وشكراً لها. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، إنها نتيجة جيدة لنا لأننا نعرف مدى صعوبة اللعب هناك، ونحتاج للعب بتلك الروح دائماً".

يذكر أن توتنهام أمن التعادل بتسديدتيه الوحيدتين على مرمى إيدرسون.