لوريس: توتنهام لن يصعد للنهائي مجددًا

هوجو لوريس نجم فريق توتنهام يؤكد أن فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا قد ذهبت بالخسارة من ليفربول ويشدد على صعوبة الصعود للنهائي من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الفرنسي هوجو لوريس نجم فريق توتنهام هوتسبير على صعوبة صعود فريقه لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الصعود لنهائي تلك البطولة يتطلب الكثير من العمل على مدار الموسم.

جزء من تاريخ الوطن العربي الحديث في صورة.. 😍👑#أوروبا_مع_جول #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/TG9mCk97Bx — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وقال لوريس: "لا أعتقد أن توتنهام يعد واحدًا من الأندية التي تستطيع أن تنافس على دوري أبطال أوروبا في كل موسم، دعونا نكون صرحاء حول ذلك الأمر".

وأضاف: "هناك شيء وحيد متأكدون منه، نحن فريق طموح ونحاول أن نقلل الفارق بيننا وبين فرق أوروبا الكبار خطوة بخطوة".

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وأكمل: "لقد أظهرنا تحسنًا كبيرًا خلال آخر ثلاث سنوات لنا، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، والآن كل شيء في أيدينا نحن، علينا أن نعود في الموسم المقبل أفضل وأقوى".

جدير بالذكر أن شباك لوريس كانت قد اهتزت مرتين خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول بأقدام كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي.