لورا بليندكيلد براون: دي بروينه الإنجليزية وصاحبة القلب المفتوح!

لاعبة خط وسط أستون فيلا تحمل الجنسية الدنماريكة، لكنها تستعد لرفع كأس أمم أوروبا تحت 19 عامًا مع إنجلترا هذا الصيف.

"الشعور عندما فكرت، أوه، قد لا أكون قادرة على اللعب... هذا أحد أسوأ المشاعر على الإطلاق".

تتذكر لورا بلايندكيلد براون اللحظة التي اكتشفت فيها أنها قد تضطر إلى التوقف عن السعي وراء حلمها بأن تصبح لاعبة كرة قدم.

بعد اختبارات على ضربات قلب لاعبة خط الوسط السريعة، تم تشخيص حالتها، وقيل لها إنها قد تضطر إلى تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وإذا كان الأمر كذلك، فسوف يمنعها ذلك من الاستمتاع باللعبة التي وقعت في حبها عندما كانت فتاة صغيرة، متأثرة بإخوتها المهووسين بكرة القدم ووالدها المدرب.

لحسن الحظ، لن يتحقق ذلك، واحتاجت فقط إلى عملية جراحية في القلب، وهذه الجراحة كانت تعني أن تعافيها أسرع بكثير، وفي النهاية، كان بإمكانها العودة إلى أرض الملعب.

تقدمت سريعًا لبضع سنوات وكانت تلك الانتكاسة جزءًا من الرحلة التي أوجدت واحدة من أفضل اللاعبات الشابات في إنجلترا، وحصلت على استدعاء من منتخب الأسود الثلاثة لكأس أوروبا للسيدات تحت 19 عامًا هذا الشهر بعد أن تركت بصمتها على فريق أستون فيلا الأول في الموسم الماضي.

كان موسم صاحبة الـ18 عامًا مثيرًا بعد توقيع أول عقد احترافي لها في سبتمبر الماضي، حيث سجلت أول هدف لها في ديسمبر، ووقعت على تمديد العقد بعد عيد الميلاد ليمتد إلى صيف عام 2025، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة شابة في النادي.

وقالت كارلا وارد مدربة أستون فيلا بعد هدفها ضد سندرلاند أواخر العام الماضي: "لورا كانت رائعة في التدريبات وفي المباريات. تلقينا الكثير من الاستفسارات حول إعارتها. نظرنا في الأمر، لكن ما تفعله هنا يفوق الوصف. كانت رائعة وستتحسن بشكل أفضل".

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لا عجب أن وارد أعجبت باللاعبة، فعندما تحصل براون على الكرة، فإنها تزيد فعالية الفريق. لديها القدرة على التحكم في المباراة من العمق، وعندما يتم دفعها إلى الأمام، تساهم في تحقيق الأهداف أو المساعدة الحاسمة لفريقها.

"أريد أن أكون أكثر فاعلية".. هذا ما قالته الشابة الإنجليزية الدولي، المؤهلة أيضًا للدنمارك من خلال والدتها لجول، وأكملت: "بقدر ما أريد المساعدة، أريد أيضًا تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز."

مع هذه الرغبة في أن تغير قواعد اللعبة، فليس من المستغرب أن تسمع من هو اللاعب الذي "تريد أن يكون مثلها"، حيث تضيف: "لطالما أحببت مشاهدة كيفن دي بروينه. الطريقة التي يساعد بها ويسجل أيضًا ... أعتقد أنه لاعب جيد".

مع أستون فيلا بدأت براون المسار الذي أوصلها إلى هذه النقطة. تم رصدها في المدرسة من قبل مدربة عملت للنادي، وسرعان ما انضمت لفريق الأكادية تحت 9 سنوات، وعلى الرغم من اعتقادها أن لا أحد "يتوقع" دخولها، فقد فعلت ذلك.

تتذكر "[المدربة] فقط اعتقدت أنني أمتلك شيئًا ما وقررت اصطحابي إليه. لقد كانت على حق - والآن، بعد 10 سنوات، أصبحت مع الفريق الأول.

بعد فترة قصيرة مع منافسيها في المدينة برمنجهام حيث ظهرت لأول مرة في سن 16، حصلت على فرصتها مع أستون فيلا عند عودتها تحت قيادة وارد.

كان الحصول على هذه الفرص أمرًا خياليًا أيضًا. لعبت جنبًا إلى جنب مع أيقونة إنجلترا جيل سكوت، وهي لاعبة اعتادت مشاهدتها في صغرها، وضد لاعبة كانت "تتطلع إليها دائمًا" أيضًا في خط وسط أرسنال وهي كيم ليتل.

تشرح قائلة: "للحصول على وقت لعب أكثر انتظامًا واللعب ضد بعض أفضل اللاعبات، فقد ساعدني ذلك كثيرًا. أعتقد أنه ساعدني من الناحية التكتيكية أكثر من أي شيء آخر، ووجود لاعبان بجانبي تقدمن لي المعلومات.

"هذا العام، من المحتمل أن يكون عملي أكثر تطورًا لأن بعض الفرق التي لعبنا ضدها كانت تمتلك الكرة أكثر وهو ما يختلف من الناحية التكتيكية عما كانت عليه في الأكاديمية. عليك أن تقرأ تحركات اللاعبات".

أستون فيلا ليس المستفيد الوحيد من التحسين المستمر لبليندكيلد براون، فقد انضمت إلى معسكر فريق الشباب في إنجلترا عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها فقط، وكانت لاعبة أساسية منذ ذلك الحين ولعبت دورًا كبيرًا في وقت سابق من هذا العام حيث تأهل فريق تحت 19 سنة إلى بطولة أوروبا الصيفية.

"بمجرد أن تقف هناك مرتديًا قميص إنجلترا، يكون الأمر سرياليًا" كما تقول متذكّرة أول مباراة لها مع منتخب إنجلترا، وتابعت: "أن تعتقد أن هذا ما فعلته ... أنت هنا ... إنه أمر جنوني."

إنه شيء تفتخر به هي وعائلتها بأكملها، حتى لو كان الكثير منهم يرغبون في أن ترتدي قميصًا مختلفًا خلال فترات التوقف الدولي.

كان الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على اتصال بشأن تمثيلها للبلد الذي تزوره كل عام قبل الصيف وكل عامين في عيد الميلاد، لكن طموح الشابة هو اللعب في إنجلترا على مستوى الكبار.

أجرت تغييرًا لتمثيل هذا الجانب من عائلتها، على الرغم من تغيير الاسم الموجود على ظهر قميصها من "براون" إلى "بليندكيلد".

تضحك قائلة: "أحب الاسم كثيرًا. لكن أيضًا عائلتي الدنماركية لا تستطيع رؤيتي ألعب كرة القدم كثيرًا، وليس بقدر ما تفعله عائلتي الإنجليزية، لذا فإن امتلاكها على ظهر قميصي شيئًا يمكن أن يكون جزءًا مني في كرة القدم أيضًا".

مع عدم مشاركة الدنمارك في بطولة أوروبا تحت 19 سنة هذا الشهر، على الأقل لن يكون هناك انقسام في الولاءات في الأسرة حيث يهدف المنتخب الشاب إلى القيام بما يستهدفه كبار السن أيضًا الشهر المقبل والفوز بالكأس.

"نريد أن نكون من أوائل الفئات العمرية التي فازت فعلاً باليورو" تقول بليندكيلد براون، منهية الحوار مع جول من خلال تحديد الأهداف قصيرة وطويلة المدى لديها.

اللعب في دوري أبطال أوروبا المنتظر في المستقبل القريب، فضلاً عن كونها لاعبة دولية، مع القدرة التي تمتلكها، فإن كل شيء ممكنًا.