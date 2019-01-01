لوتشيسكو يُمدد معسكر الهلال "النمساوي" ليومين إضافيين

ما الهدف من وراء هذا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي تمديد معسكر الفريق الخارجي في النمسا ليومين إضافيين.

ويأتي قرار المدرب الروماني بهدف لعب 6 مباريات تجريبية في المعسكر بدلًا من 4، إذ سيلعب آخر مبارياته الودية يوم 24 يوليو الجاري.

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ومن المقرر أن يعود الهلال للسعودية يوم 25 يوليو الجاري، ليواصل تدريباته في الرياض استعدادًا لمواجهة أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس القادم.

وسيبدأ الزعيم مبارياته الودية يوم الثلاثاء القادم أمام سبيتال دراو النمساوي، ثم سيُواجه يوم السبت رابيد لينز من النمسا أيضًا، وسيلعب يوم الأربعاء 17 يوليو أمام بودافوكي المجري.

وسيخوض الهلال مباراة قوية أمام أودينيزي الإيطالي يوم الأربعاء 24 يوليو، وقد أضيفت مباراتين جديدتين ستُلعبان في يوم واحد هو الأحد 21 يوليو الجاري.

ويُواصل الفريق السعودي تدريباته حاليًا في مدينة لينز النمساوية، إذ أجرى يوم الجمعة تدريبًا لمدة ساعتين تضمن تدريبات تكتيكية وبدنية.