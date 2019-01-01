لوبيتيجي: لم أنم بعد الإقالة من تدريب المنتخب الإسباني

جوليان لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا يؤكد أنه مر بفترة صعبة للغاية عقب إقالته من تدريب لاروخا قبل المونديال بساعات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الإسباني جوليان لوبيتجي المدير الفني السابق لريال مدريد وللمنتخب أنه مر بفترة صعبة للغاية عقب إقالته من تدريب لاروخا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوبيتيجي ونقلتها صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أنه لم يكن يعرف ما الذي عليه فعله عقب الإعلان عن إقالته.

من جون تيري لإيكاردي - أبرز حالات سحب شارة القيادة

وقال لوبيتيجي: "لقد كانت لحظات صعبة للغاية بالنسبة لي ولن أنساها أبدًا لأنها كانت صعبة للغاية بالنسبة لي ولم تمر مرور الكرام".

وأضاف: شعرت أنني تعرضت للظلم، لقد كانت رحلة العودة لإسبانيا من موسكو تستغرق حوالي خمس ساعات ولم أقل أي شيء خلالها سوى أن هذه هي الحياة".

يتفوق على عظماء اللعبة - ماذا فعل ميسي وكريستيانو رونالدو في عمر مبابي بدوري أبطال أوروبا؟

وأكمل: "لقد كانت تجربة صعبة للغاية، لم أذق طعم النوم ولم أعرف أين أنا، ففي يوم كنت بروسيا وأدرب المنتخب من أجل كأس العالم وفي اليوم التالي كنت في ملعب سانتياجو برنابيو مدربًا جديدً لريال مدريد".

واختتم تصريحاته: "لم أحصل على الكثير من الوقت هذه هي الطريقة المثالية لوصف الأمر، لدي احترام كبير للمدرب الجديد وللاعبي الفريق، لقد كانوا رائعين معي".