يرى الإعلامي الرياضي صالح الحناكي أن تغريدة مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، التي هاجم بها التحكيم قبل مواجهة الفتح، أتت بثمارها، ونجح من خلالها في التأثير على قرارات طاقم تحكيم المباراة.

النصر يهزم الفتح:

النصر حل ضيفًا أول أمس السبت، على الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح العالمي في خطف هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بربع ساعة فقط، عن طريق تاليسكا.

هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، لكن للعميد مباراة مؤجلة.

أما النموذجي فتجمد رصيده عند 16 نقطة، في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

"ثقة مسلي آل معمر بالنصر معدومة"

الحناكي قام بنشر التغريدة التي كتبها مسلي آل معمر قبل مواجهة الفتح، والتي جاء فيها: "أخطاء الحكام واردة ولن تنتهِ .. لكن لماذا لا يستفيد منها الجميع ويتضرر منها الجميع أيضًا؟، كاميرات النقل والVAR عليها ألف علامة استفهام ولا تليق بالدوري السعودي".

وأضاف: "ليس أمامنا إلا أن نكون مستعدين لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم، دعواتكم!".

وكذلك نشر الإعلامي الرياضي تصريحات المستشار التحكيمي محمد فودة، لبرنامج "أكشن مع وليد"، والتي أكد بها وجود ضربة جزاء لصالح الفتح لم تحتسب بالمباراة، مع تغاضي الحكم عن طرد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب العالمي، بالبطاقة الصفراء الثانية.

وعلق الحناكي، إذ كتب: "برافوو مسلي تغريدة أثمرت وحققت هدفها لكنك بحثت عن مساعدة حكم أمام فريق لديه 21 لاعب مصاب بكورونا، فهل الثقة في فريقك معدومة إلى هذه الدرجة؟!"، في إشارة لمدى التأثير الذي أحدثته تغريدة رئيس العالمي على التحكيم في المباراة.

برافوو مسلي

تغريدة اثمرت وحققت هدفها

لكنك بحثت عن مساعدة حكم امام

فريق لديه ٢١ لاعب مصاب بكورونا

فهل الثقة في فريقك معدومة

الى هذه الدرجة !؟ pic.twitter.com/xyLw5X4TlV — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) January 2, 2022

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