صفقة كان بها العديد من المنافسين.

تطرق الإسباني بيب جوارديولا ندرب مانشستر سيتي إلى العديد من التفاصيل على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا عن ديكلان رايس، ولماذا فضل اللاعب آرسمال على مانشستر سيتي الذي كان يريد ضمه قبل أن تنتهي الصفقة برقم قياسي لآرسنال حيث جلب اللاعب من وست هام مقابل نحو 115 مليون يورو.

وقال جوارديولا: "هناك بعض اللاعبين الذين أردناهم ولم ينضموا إلينا، رايس ليس أول من حدث معه ذلك، لدينا قائمة طويلة، لا يريدون المجيء أو ربما لا يتم الاتفاق على السعر أو أي شيء آخر، في النهاية لقد اتخذ قراره، وهو قرار جيد أتمنى له التوفيق به".

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وأضاف: "جميع فرق الدوري الإنجليزي كانت تريد التعاقد مع ديكلان رايس، إنه لاعب دولي شاب يلعب الكثير من المباريات بانتظام، ولهذا السبب دفع آرسنال هذا المبلغ من أجله".

ويمثل رايس واحدًا من أهم أعمدة المدرب ميكيل أرتيتا في الموسم الجاري، ولديه دور كبير في وصول آرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي في هذه المرحلة من الموسم.