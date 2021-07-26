لهذا السبب .. فشل مفاوضات العراق مع مدرب ريال مدريد سابقًا

الاتحاد العراقي انتقل للخيار الثاني

أفادت مصادر صحفية أن مفاوضات الاتحاد العراقي لكرة القدم مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي مهمة تدريب المنتخب العراقي فشلت في اللحظة الأخيرة.

كان سريتشكو كاتانيتش المدير الفني لأسود الرافدين قد أعلن رحيله عن تدريب المنتخب العراقي مطلع يوليو الجاري لخلافات مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون الكرة العراقية.

كيروش الذي سبق أن أشرف على تدريب ريال مدريد كان الاسم الأبرز والأول على قائمة المرشحين لتدريب العراق، وقد كان الجميع في انتظار الإعلان الرسمي للتعاقد معه لقيادة المنتخب في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

مارك لوماس صحفي بي بي سي أكد أن المفاوضات بين كيروش والاتحاد العراقي فشلت وتوقفت تمامًا بعدما كان المدرب قريبًا جدًا من تولي المهمة.

وأوضح لوماس عبر حسابه الرسمي على تويتر أن التفاصيل المالية لعبت الدور الأهم في فشل المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاتحاد العراقي سينتقل للخيار الثاني في قائمة المرشحين وهو الهولندي ديك أدفوكات.

يُشار إلى أن المنتخب العراقي وقع في المجموعة الأولى من المرحلة النهائية لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022، والتي تضم الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان، ومن المقرر أن تنطلق المباريات خلال سبتمبر القادم.