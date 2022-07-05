"لهذا السبب .. زيادة عدد أندية دوري المحترفين لن يُنقذ الأهلي من الهبوط"

الأهلي هبط لدوري يلو والعديد من لاعبيه يُريدون القفز من السفينة الغارقة

هبط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي بعد أدائه ونتائجه الكارثية في دوري المحترفين الموسم الأخير، ويضغط العديد من إعلامييه وجماهيره لحث وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم على التدخل لإنقاذ الفريق من هذا المصير.

الإعلام والجمهور الأهلاوي دشن عديد الحملات على تويتر لدعوة الجهات المسؤولة لتقديم قرار زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي ليُطبق الموسم القادم بدلًا من 2023-2024، لكن تلك المطالب تُواجه رفضًا كاملًا من اتحاد كرة القدم السعودي ووزارة الرياضة السعودية.

اقرأ أيضًا | المذنبون ... الـ8 المسؤولون عن تشويه تاريخ الأهلي

الناقد الرياضي محمد الدويش صدم الجمهور الأهلاوي بالكشف عن أن زيادة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لو حدث الموسم القادم لن يُنقذ الأهلي من الهبوط لدوري يلو.

وأضاف موضحًا "اتحاد كرة القدم السعودي قرر زيادة عدد أندية دوري المحترفين للموسم بعد القادم بحيث تُصبح 18 ناديًا، وأقر آلية تطبيق ذلك بهبوط ناديين من الدوري الموسم القادم وصعود 4 أندية من دوري يلو".

تابع "بالتالي، إن طُبق هذا القرار من الموسم القادم، سيهبط فريقين من دوري المحترفين ويصعد 4 من دوري يلو، ومن سيهبط هما صاحبي المركزين الـ15 والـ16، وبالتالي الأهلي سيكون ضمن الفريقين الهابطين لأنه أنهى الموسم في المركز قبل الأخير".

يُشار إلى أن الأهلي كان بحاجة للفوز على الشباب في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين لتفادي الهبوط إلى دوري يلو، لكنه لم ينجح في العودة من الرياض سوى بنقطة التعادل السلبي مما أبقاه في منطقة الهبوط.