لهذا السبب .. جماهير الأهلي تُشعل تويتر غضبًا من سلمان المؤشر

بعض الجماهير طالبت بالتخلي عنه في انتقالات يناير

أثار سلمان المؤشر جنون وغضب واستياء جماهير فريقه الأهلي بما فعله خلال مباراة الفريق ضد التعاون في رابع جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء أمس.

الأهلي تخلف في الشوط الأول بهدف لياندري تاوامبا واستطاع الوصول لهدف التعادل بواسطة باولينيو في الفترة الثانية، وقد أنقذه حارس مرماه محمد العويس من 4 أهداف محققة على الأقل وساهم بقوة في عودته إلى جدة بنقطة.

المؤشر لم يبدأ المباراة، بل دخل الملعب عند الدقيقة الـ77 لمحاولة إنعاش هجوم الفريق بحثًا عن هدف الفوز الذي لو تحقق كان سيكون الأول للأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم.

المؤشر أخطأ خطأين خلال المباراة أثارا جنون الجمهور الأهلاوي، الأول هو تمريرته السيئة للظهير الأيسر المنطلق إزجان أليوسكي والذي أبدى استياءه من تلك التمريرة بوضوح على أرض الملعب.

التصرف الثاني والأهم كان دخوله في "عراك" جانبي مع أحد لاعبي التعاون في آخر دقائق المباراة أثناء انطلاق أليوسكي بالكرة خلال هجمة جيدة للأهلي، ما فعله المؤشر أجبر الحكم على إيقاف اللعب مما تسبب في ضياع فرصة ثمينة للفوز على الفريق الجداوي.

الجمهور الأهلاوي تحدث عبر تويتر بعد اللقاء وقد صب جام غضبه على اللاعب السعودي، وفيما يلي بعض تغريداتهم ..

#الموشر_افتح_فمك #الاهلي #الهلال_الاستقلال



بالنسبه لي أشوف ( سلمان المؤشر ) انتهى بعد موسم 2016 ،

هل توافقوني الرأي ⁉️ pic.twitter.com/UL8R7VQQqZ — سعد عبدالله القرني (@saad_algarnee) September 13, 2021

- 📊 سلمان المؤشر أمام التعاون |



لعب 13 دقيقة

لم يصنع اي فرصة

فقد الكرة 4 مرات

تسبب بتعطل هجمة pic.twitter.com/G36ryjTwcx — 🗯سلطــ النفيعي ـــا ن ✪ (@gggg_x7) September 13, 2021

في (اغبى) تصرف ممكن تشوفه في الملاعب :



لاعب الاهلي وفي آخر دقيقه يرتكب فاول تكتيكي ويعطل هجمة لفريقه 😳



برافو سلمان المؤشر 👏



. #الاهلي_التعاون #التعاون_الاهلي pic.twitter.com/1tTBfbhaGO — 🅢🅗🅐🅡🅠🅐🅦🅘 (@sh_7_0) September 12, 2021

شخصياً احترم سلمان المؤشر كلاعب كان مميز بموسم الثلاثيه ولكن عليه أن يترك تقمص شخصية نيمار ويلعب على انه سلمان المؤشر وليس نيمار ولا علي النونو



العب بشخصيتك واسلوبك لتعود لمستواك السابق فمستحيل لاعب ينجح وهو يتقمص شخصية لاعب أعلى منه إمكانيات فنياً ومهاريا #الاهلي_التعاون — عبده مناع (@abdohmanae) September 12, 2021

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود