"لهذا السبب .. النصر في كوكب لوحده، مقارنته بالهلال وغيره ظالمة"

هل توافق على ذلك الوصف؟

طالب الناقد الرياضي مبارك الشهري الجميع بعدم مقارنة النصر بغيره من أندية الدوري السعودي وعلى رأسهم الهلال، إذ يراه يعيش في كوكب لوحده دون غيره من الأندية.

الشهري أطلق تلك التصريحات المثيرة للجدل خلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 سبورت السعودية، وقد برر حديثه بأسباب يراها منطقية.

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ماذا قال الشهري حول مقارنة النصر بالهلال وغيره من الأندية؟

الناقد الرياضي مبارك الشهري رفض وصف الهلال والنصر بالكوكبين، بل أكد أن النصر يتواجد في كوكب لوحده فيما يخص قوة صفقاته، وذلك لاعتماده على دعم الأمير خالد بن فهد.

وأضاف "حسب قوة الصفقات، النصر والهلال ليسا في كوكبين مختلفين عن البقية، بل النصر هو الذي يتواجد في كوكب لوحده ومقارنته بأي فريق آخر ظالمة ولا تستحق الذكر، والسبب في ذلك اعتماده على "فضاء كامل" يحتوي كل النصراويين هو الأمير خالد بن فهد".

أضاف "صحيح أن الهلال يمتلك أدوات أخرى مثل التخطيط الجيد والرؤية ورسم الخطوط العريضة ولا أحد آخر يمتلكها، إلا أن أي فريق آخر لا يمتلك الأمير خالد بن فهد لا يستحق مقارنته بالنصر".

ما هي صفقات الهلال والنصر استعدادًا للموسم الجديد؟

الهلال نجح في ضم موسى ماريجا مهاجم بورتو في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه، فيما استطاع النصر دعم صفوفه بالثنائي أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وأيضًا بشكل مجاني لعدم ارتباطهما مع أي نادٍ حاليًا.

ويرتبط الفريقان بأسماء أخرى أبرزها لوكاس مورا وباولينيو وحارس مرمى الاتحاد فواز القرني.

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