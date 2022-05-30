"لهذا السبب .. المرحلة القادمة أصعب للهلال من الاتحاد"

الهلال تقدم لصدارة الدوري السعودي

أكد الناقد الرياضي فهد الروقي أن المرحلة القادمة من الدوري السعودي ستكون أصعب للهلال من الاتحاد، وذلك بناءً على حالة اللاعبين الفنية والبدنية وجاهزيتهم لخوض آخر مباراتين في الموسم.

الهلال تقدم لصدارة الدوري السعودي مستفيدًا من انتصاره على أبها 2-0 وخسارة الاتحاد أمام الطائي بهدف نظيف، وقد أصبح يمتلك مصيره بيده حيث يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي دون النظر لنتائج منافسه ليُتوج بطلًا للدوري.

لماذا المرحلة القادمة أصعب للهلال من الاتحاد؟

الروقي وخلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أشار إلى أن الهلال سيفقد أكثر من نصف لاعبيه خلال الأسبوعين القادمين مما سيؤثر على جاهزيته للمباراتين الأخيرتين في الدوري السعودي.

إذ قال "الهلال سيدخل مرحلة أصعب من الاتحاد، سيفقد نحو 15 لاعبًا خلال فترة التوقف الدولي، أي ما يقرب نصف اللاعبين المتاحين في القائمة، هناك 8-10 لاعبين تقريبًا مع المنتخب السعودي الأول و4 مع الأولمبي، بجانب أندريه كاريلو وربما أوديون إيجالو".

تابع "نحن نتحدث عن فقدان الفريق لجُل لاعبيه، والجماهير لا تنسى أن الهلال فقد جوستافو كويلار لشهرين بسبب إصابة مع منتخب بلاده، السفر والعودة وقُرب مباراة الفتح بعد انتهاء أيام فيفا ستُشكل عامل ضغط كبير جدًا على الهلال ولاعبيه، عكس الفتح الذي لا يوجد أي من لاعبيه مع المنتخبات الدولية باستثناء كويفا مع منتخب بيرو".

🗣 فهد الروقي :

الهلال سيدخل لمرحلة أصعب من الاتحاد ..

الحصاد الرياضي ...

@fahdalruqi pic.twitter.com/2CyFUOi4VJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 29, 2022

ما وضع المنافسة بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.