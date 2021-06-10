"لن يكون هناك توافقًا بين حمد الله وأبو بكر"

هل يتوافق حمد الله وأبو بكر؟

يرى الإعلامي الرياضي عبد المحسن الجحلان، أنه لن يكون هناك توفقًا بين الثنائي الهجومي لنادي النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله والكاميروني فينسنت أبو بكر.

الجحلان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "أبو بكر لاعب ممتاز ونجح في أكثر من فريق، والآن في آخر مسيرته الرياضية، ومثله مثل أي لاعب يلعب في آخر مسيرته بأندية أقل سواء في الصين أو غيرها".

الإعلامي الرياضي تابع: "لو جئت بتاريخ نادي النصر، ستجد أن الفريق يعتمد دائمًا على الهجوم، كان يوجد ماجد عبد الله ورغم ذلك تعاقد مع أكثر من مهاجم، سواء كينيدي أو فوفانا بالرغم من أنه لا يحتاج للاعبي في المركز الهجومي".

عبد المحسن الجحلان واصل: "كنت دائمًا استغرب بعدم تدعيم المراكز الضعيفة بالفريق، والنصر يتعاقد مع مهاجمين، ولكنها رؤية فنية، لأن هناك فرق تضغط هجوميًا وتقول أن المنافس لن يستطيع مهاجمته".

وأردف: "يتواجد الآن أبو بكر وعبد الرزاق حمد الله، وأيضًا بعض اللاعبين المهاجمين الشباب، مثل أيمن يحيى وغيره، والقوة الهجومية لا تمنع، فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم".

وتحدث عن توقعاته لثنائية النصر الجديدة، حيث قال: "هل ينسجم أبو بكر مع طريقة نادي النصر، ومع زملائه اللاعبين؟ قد لا ينجح، وقد لا يحدث تعاون بينه وبين زملائه".

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واختتم عبد المحسن الجحلان تصريحاته قائلًا: "أرى أن لن يكون هناك توافقًا بين عبد الرزاق حمد الله وفينسنت أبو بكر في هجوم نادي النصر".