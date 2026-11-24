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استبعد مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو أن يتجه أي من لاعبيه الحاليين إلى التدريب قريباً، لكنه رشح أحدهم لمنصب إداري بارز. وقبل مواجهة بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، توقع المدرب البرتغالي أن يصبح برناردو سيلفا رئيساً لبنفيكا في نهاية المطاف.

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مورينيو يطلق توقعاً جريئاً بشأن مستقبل سيلفا

أثار مورينيو الاهتمام بمستقبل سيلفا بعد اعتزاله اللعب، إذ رشح لاعب الوسط ليصبح رئيساً لبنفيكا في نهاية المطاف. وطرح المدرب البرتغالي توقعه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين قبل مواجهة بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعندما سُئل عما إذا كان أحد لاعبي فريقه الحالي يملك مقومات المدرب المستقبلي، لم يجد مورينيو اسماً واحداً يرشحه. لكنه خص سيلفا بمسار إداري بعيداً عن مقاعد التدريب، مؤكداً أن الدولي البرتغالي سيقود ناديه السابق بدلاً من تدريبه.

المدرب البرتغالي يشكك في وجود مدربين مستقبليين بين لاعبيه الحاليين

وأوضح مورينيو أن صغر سن معظم لاعبي فريقه يجعل تحديد من قد يصبح مدرباً بينهم أمراً سابقاً لأوانه. ورغم أنه يناقش التفاصيل التكتيكية بانتظام مع لاعبيه لتعزيز ثقتهم، فإنه لا يرى أحداً منهم ينتقل إلى مقاعد التدريب قريباً.

وقال مورينيو عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا يزال من المبكر جداً التفكير في اللاعبين الذين قد يصبحون مدربين يوماً ما بوجه عام، لأن لدينا الكثير من اللاعبين الشباب وقلة قليلة تقترب من نهاية مسيرتها. برناردو سيلفا سيصبح رئيساً لبنفيكا، لكن عندما يتعلق الأمر بمن قد يصبح مدرباً، أجد صعوبة في تحديد اسم».

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الحوار المفتوح ركيزة نهج مورينيو في مدريد

ورغم استبعاد مورينيو وجود من سيتجه قريباً إلى التدريب بين لاعبيه، فإن تصريحاته سلطت الضوء على التواصل المفتوح الذي يشجعه في سانتياجو برنابيو. فمن خلال تشجيع الحوار المستمر حول أسلوب لعب مدريد، يسعى المدرب المخضرم إلى أن يشعر لاعبوه بالاطمئنان ويفهموا مسؤولياتهم التكتيكية.

وأضاف مورينيو: «نتحدث دائماً عن كرة القدم، ولا سيما عن أسلوب لعبنا وشؤوننا. أحب أن يشعر اللاعبون بالارتياح وأن يثقوا بما نطلبه منهم، ونحن نتحدث باستمرار».

مدريد يركز على مواجهة بي إس في آيندهوفن

وبعيداً عن التوقعات المتعلقة بالمناصب الإدارية، يتعين على مورينيو وسيلفا الآن تركيز اهتمامهما بالكامل على ما ينتظرهما في الملعب. ويستضيف ريال مدريد بي إس في آيندهوفن على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، سعياً للحفاظ على زخمه في أبرز بطولات الأندية الأوروبية.