يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن هناك مؤامرة لهبوط نادي النصر السعودي لدوري الدرجة الأولى، مؤكدًا أنه حتى ولو نجح المخطط لن يتضرر العالمي.

العالمي بين أزمات فنية وإدارية:

العالمي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر أربعة لقاءات أخرى، ولا تزال له مباراتين مؤجلتين.

هذا التراجع على مستوى النتائج، انعكاس لما يحدث خارج الملعب، إذ أن الجمهور يطالب برحيل مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، بعد تشعب المشكلات داخل النادي، والتي تسببت في استقالة حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، بعد ضغط جماهيري كبير.

وتمت كذلك إقالة المدير الفني بيدرو إيمانويل خلال الفترة الماضية، وتكليف مساعده بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

آخر أحداث العالمي، كانت أول أمس الثلاثاء، بفسخ عقد هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، دون الكشف عن سبب رسمي لهذا القرار، والاكتفاء بإعلان أن السبب شرعي وقانوني. (طالع التفاصيل)

"فليهبط النصر إلى الدرجة الأولى ولا يكون تابعًا!"

الصرامي ألمح لوجود مخطط ضد النصر، لكنه لم يكشف عن تفاصيله، مكتفيًا بالتأكيد على أن شعبية العالمي ستزيد إذا هبط.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن"يضير"النصر لو نجح المخطط"التأمري"ضده التي"ترسم"خيوطه في الغرف المظلمة ليهبط لدوري الدرجة الأولي، هبوط النصر سوف يزيد من شعبيته و يعزز من مكانته و يمنحه مزيداً من الكاريزما المرتبطة به؟، لقد أكدها مسؤول أسيوي كبير بأن للنصر أفضال على دوري الأبطال شعرنا بها لحظة خروجه؟".

وأضاف: " النصر و مدرجة سيختارون"الهبوط"للدرجة الأولي مثل ما تخطط له خيوط المؤامرة؟، و لا يكون نادياً"تابعاً"يعبث به كل متعصب، فالنصر ناد قائم على المبادئ و "القيم" الراسخة، و لطالما دفع الكثير من تاريخة الرياضي في سبيل الحفاظ عليها، فثبواته لا يمكن المساس بها، مهما زادت المؤامرات؟".

#هات_إذنك

النصر و مدرجة سيختارون"الهبوط"للدرجة الأولي مثل ما تخطط له خيوط المؤامرة؟

و لا يكون نادياً"تابعاً"يعبث به كل متعصب

فالنصر ناد قائم على المبادئ و "القيم"

الراسخة

و لطالما دفع الكثير من تاريخة الرياضي في سبيل الحفاظ عليها

فثبواته لا يمكن المساس بها

مهما زادت المؤامرات؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 25, 2021

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