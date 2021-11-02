لن يعتزل .. إريكسن يحدد فريقه الجديد بعد أزمة مرضه في إيطاليا

يبدو أنّ فترة كريستيان إريكسن في إنتر اقتربت من النهاية مع تخطيط اللاعب للرحيل خلال الفترة المقبلة بعد إيجاد الفريق الأنسب لوضعه الصحي.

إريكسن تعرض لأزمة قلبية في أول مباراة للدنمارك ببطولة يورو 2020 أمام فنلندا ولم يلعب أي مباراة منذ حينها رغم خروجه من المشفى.

ووضع صاحب الـ29 عامًا جهازًا لتنظيم ضربات القلب لأجل تجنب تكرار الأزمة التي تعرض لها، لكن هذا الجهاز ذاته هو السبب في اقترابه من الرحيل عن إنتر.

ما هي وجهة إريكسن المحتملة؟

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإنّ إنتر مستعد لفسخ عقد اللاعب والتخلي عنه بالمجان في يناير المقبل للسماح له بالاستمرار في خوض مباريات كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب قد يعود لفريقه السابق، أياكس، إذ أنّ الدوري الهولندي لا يمانع خوض اللاعبين للمباريات بأجهزة لتنظيم ضربات القلب، وهو الأمر الذي يحدث مع دالي بليند والذي مكنّه من اللعب لصالح المنتخب أيضًا.

وسبق ولعب إريكسن في صفوف أياكس بين 2010 و2013 قبل الرحيل إلى صفوف توتنهام ومن ثم إلى إنتر.

وأوضحت الصحيفة أنّ إنتر سوف يوفر مبلغ 7.5 مليون يورو سنويًا وهي قيمة راتب إريكسن، لكنّه لن يطلب أي مبلغ مقابل رحيله.

وبجانب أياكس، فإنّ الدوري الإنجليزي لا يمتلك قيودًا أيضًا وبالتالي فإنّ عودته إلى توتنهام تبقى متاحة وقد يلعب مجددًا تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

لماذا قد يرحل إريكسن عن إنتر؟

كان إنتر قد أصدر بيانًا منذ عدة أيام يؤكد فيه تعافي إريكسن لكن صعوبة مشاركته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأوضح البيان أنّ السبب وراء ذلك هو أنّ الدوري الإيطالي يرفض مشاركة أي لاعب في المباريات الرسمية وهو يضع جهازًا لتنظيم ضربات القلب.

ولن يستطيع كريستيان اللعب في السيري آ إلا بعد التخلي عن الجهاز وهو الأمر الذي لن يحدث سوى بعد التأكد تمامًا من أنّ اللاعب لن يتعرض لأزمة أخرى في المستقبل.

ولا يمانع إنتر رحيل اللاعب إلى دوري يسمح له بارتداء الجهاز حتى يستكمل مسيرته الكروية ولا يضطر إلى الاعتزال.

الأزمات القلبية تضرب اللاعبين

ولم يكن إريكسن أحدث المتعرضين لأمراض في القلب، إذ عانى سيرخيو أجويرو مؤخرًا مع برشلونة في مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وخرج اللاعب من المباراة بعد صعوبة في التنفس واتنقل إلى المشفى في سيارة الإسعاف ليتبين وجود أزمات بالقلب.

وسوف يخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة وبالتالي سيغيب عن الملاعب لنحو 3 أشهر على أقل تقدير للتأكد من سلامته الصحية وعدم شعوره بأي معاناة في قلبه.

وكان داني كارباخال، لاعب ريال مدريد، قد تعرض لأزمة مماثلة مع النادي الملكي منذ فترة لكنّه تعافى وعاد إلى الملاعب.

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