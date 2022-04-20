ألقيت العداوة التاريخية جانبًا بين مانشستر يونايتد وليفربول، حين قامت جماهير الأخير بدعم مهاجم اليونايتد كريستيانو رونالدو وزوجته عقب إعلان وفاة مولود لهما.

عائلة رونالدو شكرت جماهير ليفربول على الدعم الذي أظهروه للاعب وزوجته.

عائلة رونالدو تشكر ليفربول

رونالدو كان قد أعلن يوم الإثنين وفاة أحد مولودين توأم له وناشد الكل باحترام خصوصيته، ما جعل إدارة يونايتد يستبعده من مباراة ليفربول كي يكون إلى جوار شريكته جيورجينا رودريجيز.

في الدقيقة السابعة من المباراة بما يلائم قميص النجم البرتغالي، قطع مشجعو الريدز غناء نشيدهم "لن تسير وحدك أبدًا" ليمنحوا الدعم للمهاجم البالغ من العمر 37 عامًا.

شقيقة رونالدو، إيلما، كتبت عبر إنستجرام: "شكرًا على هذا يا ليفربول، لن ننسى ما فعلتوه اليوم".

كاتيا قريبة رونالدو أيضًا كتبت: "طريق خلف كرة القدم" بينما كتبت والدة رونالدو دولوريس أفييرو نصًا من الإنجيل.

مانشستر يونايتد يثمن سلوك الجماهير

كما ثمّن نادي مانشستر يونايتد تلك اللحظة التي تجلت فيها روعة جماهير ليفربول دعمًا لرونالدو فقال النادي في بيان رسمي: "رسائل الدعم من كل أنحاء العالم تنهال علينا عبر وسائل التواصل، كل أفكار الناس مع عائلة رونالدو في هذا التوقيت.

وأضاف البيان: "وبينما يتشارك ليفربول ويونايتد واحدًا من أشهر التنافسات الرياضية في إنجلترا، فهناك احترام متين وعميق بين الناديين ظهر في تلك الدقيقة التي أشرف عليها مشجعو فريق الميرسيسايد".

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