لن نكون جزءًا من الفوضى .. مرتضى يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك

رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، المحتجة على إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشدد على أن النادي لن يكون جزء من الفوضى بالدولة المصرية.

مرتضى نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم الجمعة، جاء نصه كالآتي:

"إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي".

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"ذلك لن يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم، لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية، فإذا كنا على حق ينصفنا، وإن كنا على باطل يحاكمنا، وأخيرًا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".

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"اليوم الجمعة رسالتي بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية، سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلى رئيسه، وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".

جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، بإيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء، في ظل وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء النيابة العامة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، حيث تم تعيين لجنة لإدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار أحمد بكري.