لن تكون المرة الأخيرة على الدكة .. تين هاج يحذر رونالدو

إريك تين هاج يبحث برسالة تحذير لكريستيانو!

أكد المدرب الهولندي إريك تين هاج أنه اضطر للعب بمهاجم وهمي خلال أول مباراة للفريق في الموسم بالدوري الإنجليزي ضد برايتون.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ميرور" ولشبكة "بي إن سبورت"، وأكد خلالها أن المباراة قد لا تكون الأخيرة لرونالدو على مقاعد الاحتياط.

وقال تين هاج عن اللعب بإريكسن كمهاجم وهمي: "لو كان لدي مهاجمًا جاهزًا لكنت قد دفعت به في المباراة".

وأردف: "لقد تدربنا على تلك الطريقة بكل تأكيد وبشكل جيد، لكننا عانينا من التمريرات الغير صحيحة في الدفاع، لذلك لم يكن في أيدينا ما نفعله حتى لو لم نكن نلعب بمهاجم وهمي".

وأضاف عن كريستيانو رونالدو: "لقد كان مع الفريق في التدريبات لحوالي عشرة أيام، وتلك فترة قصيرة للغاية ليخوض 90 دقيقة

وأكمل: "لا أعتقد أن رونالدو جاهز لخوض المباريات منذ بدايتها في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن تلك المباراة ستساعده، ولدينا الآن أسبوع حتى يتحسن".

جدير بالذكر أن رونالدو شارك كبديل في المباراة التي انتهت لصالح برايتون بهدفين لهدف وحيد جاء بعد دخول البرتغالي للملعب بشكل عكسي.