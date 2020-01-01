لن تصدق .. نجم ليفربول كان قريبًا من إيفرتون

خطوة غيرت مسيرته..

زعم روبيرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي لمنتخب بلجيكا، أنه أراد ضم أندي روبرتسون إلى إيفرتون أثناء عمله في التوفيز، إلا أنه فشل في مسعاه ولم يصل الاسكتلندي إلى جوديسون بارك.

وذاع صيت روبرتسون بعد التألق رفقة دندي يونايتد في اسكتلندا بينما لم يُكمل عامه الثامن عشر حينها، ما جعل مارتينيز ينتقل إلى هناك من أجل متابعته عن قرب.

في نهاية المطاف، انضم روبرتسون إلى هال سيتي لا إيفرتون نظير 3 مليون جنيه استرليني، وبعدما قدم مردودًا استثنائيًا على مدار ثلاثة مواسم ضمه يورجن كلوب إلى ليفربول.

المزيد من الفرق

تصريحات مارتينيز أتت أثناء حديثه عن مباراة ليفربول وولفرهامبتون المرتقبة لحساب الجولة الحادية عشر من البريميرليج، والتي سيلتقي فيها روبرتسون مع لاعب آخر من اكتشافات مارتينيز، أداما تراوري.

مارتينيز في تصريحات للصحافة قال "من أبرز أحداث المباراة مواجهة آداما تراوري ضد أندي روبرتسون، أنا أعرفهما جيدًا".

كما أضاف "خلال فترة تواجدي في الدوري الإنجليزي بحثت عن لاعبين كثيرًا، سافرت إلى دندي لرؤية روبرتسون قبل أن ينتقل لهال وكنت أعلم جيدًا أنه يمتلك كل شيء للاعب كرة القدم الحديث".

بعد ربطه بالمنصب .. كلوب يدافع عن أداء لوف مع ألمانيا

وتابع "يمكنك معه اللعب بطريقة أربعة في الدفاع كما يمكنه في الوقت نفسه أن يقدم الكثير من التمريرات الحاسمة".

وأتم متحدثًا عن أداما تراوري "عندما تراه وهو شاب في برشلونة، فإنك ترى شخصًا مختلفًا تمامًا بما لديه من قوة وسرعة وقدرة على تجاوز اللاعبين، لقد نضج الآن ووصل إلى النادي المثالي مع إدارة مثالية له من قبل نونو سانتو".

يذكر أن مارتينيز قد أشرف على تدريب إيفرتون لمدة ثلاث سنوات بين 2013 إلى 2016، وقبلها كان له نجاح استثنائي مع ويجان بقيادته لتحقيق لقب الكأس.