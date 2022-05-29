لن تصدق ما حدث .. كورتوا كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة!

رغم أن كورتوا يقدم أداءً تاريخيًا الآن مع ريال مدريد، إلا أنه كان قريبًا في وقت ما من الانتقال إلى برشلونة.

يُنظر إلى حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا على أنه بطل لا مثيل له في نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن قاد الفريق الملكي إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

كورتوا كان نجمًا فوق العادة للمباراة النهائية التي جمعت بين ريال مدريد وليفربول مساء السبت على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية، وانتهت بفوز النادي الملكي بهدف دون رد.

لكن يبدو أن كورتوا، الذي تعملق أمام ليفربول مساء السبت، كان من الممكن أن يكون مع برشلونة الآن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت تفاصيل مثيرة، حيث أكدت أن برشلونة كان قريبًا من ضم كورتوا في صيف 2014، وهو نفس العام الذي شهد انضمام الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى الفريق الكتالوني.

برشلونة كان يحاول حينها وضع حد لأزمة حراسة المرمى مع رحيل فيكتور فالديز، وكان أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لبرشلونة في ذلك الوقت يتابع تير شتيجن كن كثب.

وكشف خافيير بورداس المدير السابق في برشلونة أنه بعد الحصول على إذن من الرئيس ساندرو روسيل، أنه كان على استعداد للمساعدة في انتقال كورتوا إلى "كامب نو".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مكاتب برشلونة تقلت بالفعل تقارير جيدة عن الحارس البلجيكي، لكن العملية لم تستمر، وانتهى الأمر لاحقًا بالتعاقد مع كلاوديو برافو.

ومؤخرًا، نفى كورتوا أنه توصل إلى اتفاق مع برشلونة عندما تم تذكير بكلمات بورداس، لكن الحقيقة هي أنه في وقت ما كان هناك اهتمام حقيقي للغاية من برشلونة للحصول على خدمات بطل ريال مدريد الحالي.

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