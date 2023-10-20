لن تصدق.. قميص مبابي ليس الأكثر مبيعًا في باريس سان جيرمان!

لاعب مفاجئ يسبق الفرنسي..

بعد أن رحل كل من ليونيل ميسي ونيمار عن باريس سان جيرمان، من المؤكد أن نجم الفريق الأول الآن ليس سوى كيليان مبابي، بل إن البعض كان يعتبره نجم الفريق الأول حتى في وجود زميليه السابقين.

من البديهي أن يكون نجم الفريق الأول أكثر من يحقق قميصه المبيعات حول العالم، لكن هذا لا ينسحب على حالة مبابي وباريس سان جيرمان.

المفاجأة أن هناك لاعبًا آخر يحظى قميصه بمبيعات عالمية أكثر من مبابي داخل "بي إس جي".. هذا اللاعب ليس سوى كانج لي إن، الكوري الجنوبي الذي وصل إلى الفريق الباريسي من ريال مايوركا الصيف الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي عبدالله بولما المهتم بأخبار باريس سان جيرمان، قال في تصريحات له عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن كانج لي إن يملك مبيعات أكثر من مبابي.

اللاعبون الكوريون الجنوبيون في أوروبا يحظون بدعم كبير من جماهيرهم في شتى أنحاء العالم، لأن الكوريين الجنوبيين يعتبرونهم رموزًا للبلاد، كما يحدث بالضبط مع سون هيونج مين في توتنهام.