"لن تجبرونا على شيء" برشلونة يرفض مهلة ليدز يونايتد لإنهاء صفقة رافينيا

النادي الكتالوني لا يريد الانصياع لمطالب ليدز

يريد نادي ليدز يونايتد أن تتم صفقة بيع البرازيلي رافينيا بأسرع وقت ممكن، ولذلك وفقًا لمصادر إنجليزية فإن النادي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" حث برشلونة على تقديم عرض أخير لضم اللاعب.

رافينيا هو أحد أهم أهداف برشلونة لتقوية الفريق في الموسم المقبل خصوصًا مع مركزه على الجناح الأيمن في ظل الشك في توقيع عقد جديد مع عثمان ديمبيلي الذي انتهى عقده مع البلوجرانا.

النادي الكتالوني اتفق على كل شيء يتعلق بالبنود الشخصية مع رافينيا من خلال وكيله ديكو، لاعب برشلونة الأسبق، ولكن ليدز يونايتد هو سبب تعثر الصفقة حتى الآن لمغالاته في الطلبات المادية.

ما زاد الطين بلة هو أن تشيلسي وآرسنال وضعا على الطاولة 75 مليون يورو، المبلغ الذي لا يعتزم برشلونة حتى الاقتراب منه في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالنادي.

ليدز يريد أن ينتهي الأمر بأسرع وقت ممكن، خصوصًا بعد أن تعاقد بالفعل مع بديل رافينيا، وهو الكولومبي لويس سينيستيرا، مهاجم فينورد الهولندي سابقًا.

في تلك الملابسات، يقول الصحفي الإنجليزي بين جاكوبس عبر تويتر، وهو المقرب لأخبار ليدز يونايتد: "برشلونة ليس قريبًا لإبرام اتفاق مع ليدز حول رافينيا، لابورتا يقول إنه ليس هناك حد أقصى لعقد الصفقة، ولكن ليدز سأل رئيس برشلونة تقديم عرض أخير قبل الخميس، ليدز معه بالفعل لويس سينيستيرا لاستبدال رافينيا، ويريد أن يحدد ملامح مستقبله بشكل واضح".

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